Primeiro-ministro da Tailândia recebe primeira dose da vacina da AstraZeneca

O primeiro-ministro tailandês recebeu nesta terça-feira a primeira dose da vacina anticovid da AstraZeneca, no início da campanha de imunização com este fármaco, que foi suspensa por vários dias.



Este reino foi o primeiro país fora da Europa a suspender temporariamente a administração da vacina da AstraZeneca, depois que vários países da União Europeia (UE) tomaram a decisão pelo temor de possíveis coágulos sanguíneos em pessoas vacinadas.



A Tailândia já começou a administrar a vacina chinesa Sinovac. O fármaco da AstraZeneca deveria ter começado a ser aplicado na sexta-feira, mas as autoridades de saúde suspenderam a campanha por precaução.



Na segunda-feira, a vacina foi autorizada novamente depois que a Organização Mundial da Saúde (OMS) aconselhou os países a continuar utilizando o fármaco do laboratório anglo-sueco, apesar de ter convocado para esta terça-feira seu comitê de especialistas.



"Hoje vamos começar as injeções de outra vacina. Acredito que isto vai gerar confiança para que as pessoas se vacinem", disse o primeiro-ministro tailandês, Prayut Chan-O-Cha.



"Todos estão bem. Hoje dou o exemplo ao tomar a vacina da AstraZeneca", acrescentou o general de 67 anos ao receber a primeira dose da vacina.



A Tailândia se prepara para iniciar a campanha de vacinação em larga escala em junho, com mais de 60 milhões de vacinas previstas que serão produzidas localmente. Mas o país começou a vacinar os grupos prioritários como os profissionais de saúde.



O país asiático registra quase 27.000 casos de contágio e 87 mortes por covid-19 até o momento.