Peru inicia aulas virtuais nas escolas devido à pandemia

O Peru iniciou aulas virtuais em escolas públicas nesta segunda-feira (15) devido à pandemia de covid-19, informou o governo.



"Hoje iniciamos o ano letivo de 2021 em todas as regiões do país. Todos nós desempenhamos um papel importante na construção de uma sociedade mais inclusiva e de um país melhor", informou o Ministério da Educação em um tuíte.



O titular da pasta, Ricardo Cuenca, destacou que as aulas serão realizadas remotamente até o dia 15 de abril, e então serão avaliadas, levando em consideração a situação da pandemia e se será possível retomar as aulas presencialmente, cumprindo os protocolos de saúde para evitar o contágio em áreas rurais.



"A partir de uma avaliação rigorosa das condições epidemiológicas, será decidida a modalidade que continuará o serviço educacional", disse Cuenca.



O Peru está em emergência sanitária desde 16 de março de 2020. A suspensão das aulas foi uma das primeiras medidas tomadas pelas autoridades, uma semana após o primeiro caso de covid-19 ser conhecido no Peru.



Para compensar a suspensão das atividades escolares, o governo lançou um plano educacional na televisão estatal denominado "Aprendo em casa".



A educação a distância começou gradativamente a partir de abril, em escolas públicas e privadas e universidades. São mais de dois milhões de crianças em idade escolar e 800 mil estudantes universitários, segundo dados oficiais.



O Ministério da Educação comprou 719.000 tablets com internet para estudantes em áreas rurais e 124.000 para alunos em áreas urbanas.



O Peru acumula 49.000 mortes por covid-19, com 1,4 milhão de casos confirmados.