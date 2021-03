Ataque com mísseis deixa vários civis feridos na Síria

Um ataque com mísseis no norte da Síria, controlado pela Turquia, feriu vários civis - informaram o Ministério turco da Defesa e o Observatório Sírios para os Direitos Humanos (OSDH), nesta segunda-feira (15).



As autoridades disseram que os mísseis balísticos foram disparados da base aérea de Kuweires em Aleppo - sob controle do governo sírio - e atingiram as cidades de Al-Bab e Jarablus no norte deste país devastado pela guerra.



De acordo com um tuíte do Ministério, o ataque "teve como alvo assentamentos civis e caminhões-tanque de combustível (...) vários civis ficaram feridos". Na mesma postagem, aparece um vídeo, mostrando o que seriam vários caminhões em chamas.



O OSDH disse que suas fontes no terreno ouviram fortes explosões perto de Jarablus, "causadas por ataques com foguetes de origem desconhecida".



Vários civis e trabalhadores ficaram feridos, acrescentou.



Em março, os ataques com mísseis contra refinarias de petróleo nessa mesma área deixaram quatro mortos e 24 feridos.



Essas instalações têm sido alvo de repetidos ataques nos últimos meses, embora nem Damasco nem a Rússia, seu aliado, que tem tropas na Síria, tenham assumido sua autoria.



Ancara entrou em contato com as tropas russas para exigir a suspensão dos disparos, disse seu Ministério da Defesa nesta segunda, acrescentando que suas tropas na região foram "alertadas".



A Turquia lançou a Operação "Escudo do Eufrates" em 2016 e assumiu o controle de uma faixa de território no norte da Síria.



A operação permitiu que rebeldes sírios apoiados pela Turquia controlassem várias cidades, incluindo Jarablus e Al-Bab.



Twitter