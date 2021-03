Enrico Letta eleito chefe do Partido Democrata na Itália

O ex-primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, foi oficialmente eleito neste domingo secretário-geral do Partido Democrático (PD), segundo partido da coalizão no poder em Roma.



Letta, que era o único candidato, foi eleito de forma quase unânime e prometeu lutar pelas mulheres e pelos jovens - defendendo o direito ao voto aos 16 anos - em um longo discurso de candidatura.



Letta, primeiro-ministro italiano de abril de 2013 a fevereiro de 2014, foi obrigado a renunciar por pressão de Matteo Renzi, então prefeito de Florença e líder do PD, que o sucedeu no cargo.



O PD é o segundo maior partido da heterogênea coalizão no poder liderada pelo primeiro-ministro Mario Draghi, que reúne quase todos os partidos representados no Parlamento, desde a extrema esquerda até a extrema direita Liga de Matteo Salvini, a direita moderada de Silvio Berlusconi e os antissistema do Movimento 5 Estrelas (M5S), a maior força após vencer as eleições de 2018.



Letta sucede Nicola Zingaretti, que justificou sua surpreendente renúncia há uma semana com seu desgosto diante das disputas e conflitos internos.