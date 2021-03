Herdeira de 21 anos: 'Choraria se tivesse menos de US$ 1 milhão'

(foto: Reprodução/Instagram) britânica de 21 anos diz que choraria se tivesse menos de US$ 1 milhão na conta do banco — equivalente a R$ 5,6 milhões. Saffron Drewitt-Barlow ficou conhecida por ser a primeira filha de casal homossexual no Reino Unido. A filha confessou ao portal The Sunk UK que sempre foi mimada pelos pais: "Eu não me sinto confortável em dizer quanto tenho no banco, mas é muita coisa. Qualquer coisa menor do que US$ 1 milhão é tipo: 'Ai, merda'. Eu não posso deixar tão baixo, eu choraria." Herdeira de pais milionários, uma jovemde 21 anos diz que choraria se tivesse menos de US$ 1 milhão na conta do banco — equivalente a R$ 5,6 milhões. Saffron Drewitt-Barlow ficou conhecida por ser a primeira filha de casal homossexual no Reino Unido. A filha confessou ao portal The Sunk UK que sempre foi mimada pelos pais: "Eu não me sinto confortável em dizer quanto tenho no banco, mas é muita coisa. Qualquer coisado que US$ 1 milhão é tipo: 'Ai, merda'. Eu não posso deixar tão baixo, eu choraria."









"Obviamente tudo que eu pedia eu ganhava, então, era mais para o essencial. Eu costumava ir ao shopping e gastar assim que eu entrava em uma loja. Em alguns minutos, dava US$ 10.000. Gastava minha mesada assim. Não importava porque eu tinha meu cartão também. Eu podia gastar o que eu quisesse e meus pais pagavam", conta.





Atualmente, a milionária gasta seu dinheiro em compras, baladas, viagens e cirurgias plásticas. O último procedimento estético feito por Saffron custou US$ 100.000. Ela conta que, quando quer sair, vai de jatinho da Flórida a outros estados dos Estados Unidos: “Fico na mansão da minha família na Flórida, mas vou a Las Vegas ou Los Angeles quando quero sair. Quando não tinha covid, eu trazia meus amigos da Inglaterra. Vegas é onde gasto mais dinheiro, as áreas VIPs podem ser US$ 20 mil por si só. Nos hotéis normalmente pegamos uma cabana para fazer festas na piscina, aí pode custar US$ 50 mil dependendo de quão próximos dos DJs ficamos."





*Estagiária sob a supervisão de Mariana Niederauer