Facebook suspende gestões para construir cabo submarino até Hong Kong

O Facebook decidiu interromper suas gestões para construir um cabo submarino transpacífico que ligaria Califórnia e Hong Kong, devido às tensões entre Estados Unidos e China.



"Devido às atuais preocupações do governo dos Estados Unidos sobre as ligações de comunicação direta entre os Estados Unidos e Hong Kong, decidimos retirar nosso pedido da FCC (a agência federal de comunicações)", disse um porta-voz do grupo à AFP.



"Esperamos trabalhar com todas as partes para reconfigurar o sistema e responder às preocupações do governo americano", acrescentou.



O gigante das redes sociais e várias empresas de telecomunicações enviaram em 2018 seu primeiro pedido de licença de construção para ligar dois pontos na Califórnia a Hong Kong e Taiwan.



Washington se opôs, porém, devido aos riscos potenciais para a segurança nacional por parte da China, que reforçou seu controle sobre seu território.



Em junho passado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos recomendou que um cabo submarino proposto pelo Google e pelo Facebook contornasse Hong Kong.



O cabo, apelidado de Pacific Light Cable Network, deveria inicialmente ligar Estados Unidos, Taiwan, Hong Kong e Filipinas.



A estação de Hong Kong "exporia os Estados Unidos a interceptações" de Pequim, disse o Departamento à época.



A FCC deu, no entanto, permissão ao Google em abril de 2020 para operar o trecho entre a América do Norte e Taiwan.



FACEBOOK



GOOGLE