EUA dizem ter interesse em limitar Irã nuclearmente e querer caminho diplomático

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmou nesta quarta-feira, 10, que o país tem interesse em colocar o Irã de volta em uma "caixa nuclear", limitando os desenvolvimentos na área, apontando que a nação persa representa ameaças à região. Na visão do secretário, a melhor maneira de cumprir o objetivo é pela diplomacia, e há um convite da União Europeia para que Teerã retorne às conversas por um acordo.



Em audiência na Câmara dos Representantes, ao ser questionado se o país faria concessões ao Irã apenas para conseguir uma reunião, Blinken garantiu que não é o caso. Se o Irã retornar ao compliance, cumprindo os termos do acerto anterior, "temos chance de conseguir um Acordo duradouro e forte", afirmou, referindo-se ao pacto multilateral de 2015, abandonado pelos EUA ainda no governo de Donald Trump.



Sobre o gasoduto Nordstream entre a Rússia e alguns países da União Europeia, Blinken reforçou a oposição do governo, mas afirmou que "infelizmente, 95% está concluído". Ainda assim, indicou que futuras possíveis sanções serão observadas, e alegou que o projeto ameaça a segurança energética dos europeus.



Questionado sobre o Afeganistão, afirmou que os planos da administração são "acabar com a guerra, trazer os soldados de volta e garantir que o país não vire ameaça terrorista". Para isso, afirmou que Washington busca ouvir as partes interessadas e realizar negociações.