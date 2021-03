Confira as medidas do plano de estímulo de US$ 1,9 trilhão de Biden

Conhecido como "plano de resgate americano", o projeto para injetar 1,9 trilhão de dólares na economia, aprovado nesta quarta-feira (10) pelo Congresso americano, é o terceiro lançado pelos Estados Unidos para combater as consequências econômicas da pandemia.



Confira as principais medidas do plano:



- Cheques diretos para as famílias -



Este primeiro plano de resgate da era Biden dará uma ajuda imediata aos americanos.



As pessoas que ganham menos de 75.000 dólares por ano e os casais casados com renda de até 150.000 dólares por ano receberão em breve cheques de 1.400 dólares por pessoa. O projeto de lei prevê também 1.400 dólares por pessoa responsável.



Os pagamentos diminuem progressivamente antes de desaparecerem para os indivíduos cuja renda chegar a pelo menos 80.000 dólares e 160.000 para os casais casados.



Esta parcela do auxílio totaliza cerca de 400 bilhões de dólares para milhões de americanos.



Esses cheques completam outros de 600 dólares enviados no último plano de 900 bilhões adotado em dezembro, que veio depois do plano de 2,2 trilhões de meados do ano passado.



- Seguro-desemprego prolongado -



O projeto de lei adotado pelo Senado prorroga até 6 de setembro o pagamento de seguro-desemprego adicional de 300 dólares por semana, que expirava em 14 de março.



- Crédito fiscal para o cuidado de crianças -



O governo fornecerá créditos sobre impostos para o cuidado de crianças no valor de 3.600 dólares para menores de até 5 anos e 3.000 dólares entre 6 e 17 anos.



Os créditos sobre impostos estarão disponíveis para todos os beneficiários com crianças, independentemente de sua renda.



- Vacinas, testes e rastreabilidade -



Cerca de 15 bilhões de dólares serão destinados à vacinação, 50 bilhões para testes e rastreamento e 10 bilhões para produzir vacinas.



O presidente espera que 100 milhões de doses de vacinas sejam administradas nos primeiros 100 dias de mandato.



- Escolas -



As escolas receberão cerca de 126 bilhões de dólares e 39 bilhões serão destinados às creches.



Muitas escolas ficaram fechadas por um ano por não poderem implementar protocolos sanitários (ventilação, por exemplo).



O plano inclui 40 bilhões de dólares para as universidades.



- Estados e municípios -



Cerca de 350 bilhões de dólares serão destinados aos governos estaduais e municipais, tribos e territórios.



- Pequenas empresas -



O setor gastronômico, um dos mais afetados pelas restrições para conter a pandemia, se beneficiará com 25 bilhões de dólares.



A proposta de dobrar o salário mínimo para 15 dólares por hora foi eliminada do projeto final.