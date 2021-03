Czech Airlines vai à falência devido ao coronavírus

Um tribunal tcheco declarou nesta quarta-feira (10) a falência da companhia aérea nacional Czech Airlines, devido às dificuldades pela pandemia de coronavírus, após um pedido da própria empresa.



"O tribunal pede aos credores do devedor que ainda não registraram seus créditos que o façam no prazo máximo de dois meses", disse o Tribunal Municipal de Praga.



O site especializado em transporte zdopravy.cz informou que a companhia tinha dívidas que alcançavam os 1,8 bilhão de coronas tchecas (70 milhões de euros, 80 milhões de dólares).



A Czech Airlines, parte do grupo Smartwings com sede em Praga, disse no mês passado que apresentou uma proposta de reorganização a um tribunal, de acordo com a lei de insolvência, culpando a crise do coronavírus pelos seus problemas financeiros.



A companhia, que continua realizando seus voos conforme o previsto, reclamou que, ao contrário dos seus rivais estrangeiros, nunca recebeu ajuda do governo.



Também foi obrigada a demitir centenas de empregados.



Fundada em 1923, a Czech Airlines registrou um prejuízo de 60 milhões de euros em 2020 (71 milhões de dólares), já que suas vendas caíram 20% dos níveis de 2019, por causa da pandemia.