Grupo Inditex (Zara) tem queda de 70% no lucro em 2020 devido à pandemia

O grupo espanhol Inditex, proprietário da marca Zara, registrou lucro líquido em 2020 de 1,1 bilhão de euros (US$ 1,32 bilhão), o que significa uma queda de 70%, consequência do fechamento de lojas provocado pela pandemia de covid-19.



As vendas do grupo caíram 28%, apesar do aumento de 7% nas vendas pela internet em 2020 na comparação com o ano anterior, afirma a Inditex em um comunicado divulgado nesta quarta-feira.



A empresa é proprietária de oito marcas, incluindo Bershka, Oysho, Stradivarius e Pull&Bear.;



No primeiro trimestre do ano fiscal (fevereiro-abril), o grupo registrou prejuízo líquido de 409 milhões de euros, o primeiro em 20 anos.



A Inditex, no entanto, terminou o ano com um fluxo de caixa de 7,5 bilhões de euros, enquanto as reservas caíram 9%.



O início de 2021 foi marcado pelo fechamento de mais lojas. No dia 8 de março, 15% das lojas do grupo estavam fechadas, contra apenas 8% em dezembro de 2020, devido às novas medidas de confinamento e restrições na Alemanha, Brasil, Grécia, Portugal e Reino Unido.



A empresa acredita que todas as suas unidades estarão em funcionamento até meados de abril.



A Inditex confirmou que seguirá investindo nas vendas pela internet, com um investimento previsto de EUR 2,7 bilhões entre 2020 e 2022.



Um valor que supera os 2,5 bilhões de euros investidos nas vendas on-line desde 2012.



Os grandes grupos têxteis foram muito afetados pelas restrições vinculadas à crise de saúde.



A empresa sueca H&M; teve queda de 90% do lucro líquido em 2020, enquanto a japonesa Fast Retailing (Uniqlo) sofreu um retrocesso de 44% o lucro no ano fiscal 2019-2020.



INDITEX - ZARA