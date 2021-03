Canadá nomeia mulher como vice-chefe do Estado-Maior após escândalo sexual

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, saudou nesta terça-feira (9) a nomeação de uma mulher como vice-chefe do Estado-Maior da Defesa, depois que duas autoridades militares foram acusadas de "má conduta sexual".



"Ter uma mulher nessa função pela primeira vez será importante para continuar nossa luta para eliminar a discriminação e a intimidação dentro de nossas Forças Armadas", disse Trudeau.



Ele estimou que os oficiais militares de alto escalão deveriam "avançar para acabar com os problemas de assédio e discriminação" em suas fileiras e permitir que as denúncias sejam ouvidas.



As medidas de seu governo "não foram muito longe e não avançaram com a rapidez necessária", admitiu.



Ele prometeu ir "mais rápido e mais longe" para garantir que "todos os que servem a seu país (...) possam trabalhar em total segurança".



A nomeação da tenente-general Frances Allen como vice-chefe de Estado-Maior ocorreu após denúncias de "má conduta sexual" contra o ex-chefe de Estado-Maior, o general Jonathan Vance, depois de sua aposentadoria no início deste ano.



Seu sucessor, o almirante Art McDonald, deixou o cargo no final de fevereiro, semanas após sua nomeação, devido a uma investigação da mesma natureza, segundo a imprensa.



As Forças Armadas canadenses foram acusadas várias vezes por esse problema nos últimos anos.



Em 2019, um tribunal validou um acordo pelo qual o governo prometeu indenizar centenas de homens e mulheres que denunciaram agressões ou assédio sexual no Exército.



As acusações coletivas foram apresentadas após uma investigação independente em que foi denunciada uma cultura "hostil" às mulheres e membros da comunidade LGBT nas fileiras militares.