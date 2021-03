Petróleo sobe a 70 dólares após ataques a instalações sauditas

Os preços do petróleo continuavam subindo na manhã desta segunda-feira (8), com o petróleo Brent ultrapassando brevemente US$ 70 o barril, impulsionados pelos ataques às instalações de petróleo da Arábia Saudita e limites voluntários de produção da OPEP+.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio alcançou US$ 71,38 durante o pregão asiático, o preço mais alto desde 8 de janeiro de 2020.



Apesar de uma ligeira queda durante a sessão de segunda-feira (-0,37% para US$ 69,10 para Brent, -0,27% para US$ 65,91 para o WTI americano), as duas referências permaneceram em níveis que não haviam sido observados desde o início da pandemia de covid-19.



O ministério da Energia saudita, citado pela agência oficial Spa, anunciou no domingo que um drone havia alcançado o porto petrolífero de Ras Tanura enquanto um míssil balístico teve como alvo as instalações da gigante energética Aramco, no leste do país.



"A possibilidade de danos em Ras Tanura é especialmente preocupante para o mercado", afirmam os analistas do Commerzbank, que asseguram que ali estão localizados os maiores terminais e centros de armazenamento de petróleo.



Mas "o ouro negro já estava perto de US$ 70", disseram, aproveitando a cautela da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e seus parceiros (a chamada OPEP+), reunidos na semana passada.



A reunião de quinta-feira só levou a uma abertura moderada da torneira de petróleo a partir do próximo mês.



Os preços do petróleo voltaram aos níveis do início de 2020, antes que a pandemia do coronavírus paralisasse a economia global e fizesse os preços despencarem.



