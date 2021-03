Arábia Saudita: porto é atacado por drone perto de área da Saudi Aramco

O Ministério da Energia da Arábia Saudita informou que o porto de Ras Tanura foi atacado por um drone com um míssil balístico, perto de uma área da estatal petroleira Saudi Aramco usada para residências em Dhahran, no leste do país.



Ninguém ficou ferido e não houve danos a propriedades, de acordo com o governo saudita, informa a imprensa estatal.