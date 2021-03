Itália quer vacinar toda população até o fim do verão local

O ministro da Saúde da Itália, Roberto Speranza, afirmou à televisão estatal neste domingo, 7, que todos os italianos que quiserem ser vacinados contra a covid-19 poderão fazê-lo até o fim do verão local [que termina em 22 de setembro]. Segundo ele, o país espera receber mais de 50 milhões de doses no segundo trimestre deste ano, entre elas a da Johnson & Johnson, que é de dose única, cuja aprovação deve ocorrer em breve por autoridades da União Europeia. Até este domingo, havia 3,7 milhões de italianos com ao menos uma dose de vacina contra o vírus, pouco mais de 5% da população do país. Epidemiologistas temem que a Itália enfrente novo pico de infecções em cerca de duas semanas, após um aumento dos casos nos últimos dias.



No Reino Unido, o país informou que 22,2 milhões de pessoas já haviam recebido ao menos uma dose da vacina. O país reportou 5.177 novos casos da doença neste domingo, uma queda ante os 6.040 do dia anterior. Com o avanço da imunização, os casos do vírus no país têm caído.



Ainda na Europa, Grécia e Espanha pressionavam a União Europeia para introduzir um "passaporte de vacina" digital para facilitar a entrada de turistas, fonte importante de receita para as duas economias. O bloco tem dito que estuda o tema. O Reino Unido, por sua vez, já disse que também considera a alternativa. (Com agências internacionais)