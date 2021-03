Índia desenvolve vacina anticovid com eficácia de 81%

O laboratório farmacêutico indiano Bharat Biotech informou nesta quarta-feira (3) que a sua vacina "Covaxin", muito criticada por ter sido lançada antes dos testes finais, atinge uma eficácia de quase 81% na prevenção contra a covid-19.



A eficácia da "Covaxin" da Bharat Biotech levantou questões do corpo médico depois de ter sido autorizada pelas autoridades em caráter de emergência em janeiro, embora seus testes de Fase 3, o último estágio antes da aprovação final, ainda não estivessem concluídos.



"A Covaxin (não apenas) demonstra uma tendência de alta eficácia clínica contra a covid-19, mas também imunogenicidade significativa (capacidade de um antígeno de induzir uma resposta imune) contra variantes que surgem inesperadamente", declarou o presidente da Bharat Biotech, Krishna Ella.



A empresa acrescentou que "os efeitos adversos graves, exigindo assistência médica, estavam em níveis muito baixos e eram equilibrados entre os grupos da vacina e placebo".



A Covaxin juntamente com a Covishield, da também fabricada na Índia, são as duas vacinas autorizadas no país.



A falta de dados sobre a Covaxin, quando começou a campanha de vacinação em meados de janeiro, despertou desconfiança, uma vez que membros do pessoal de saúde, inclusive médicos, haviam se recusado a se vacinar.



O primeiro-ministro Narendra Modi recebeu uma dose da Covaxin na segunda-feira, quando a inoculação foi estendida a pessoas com mais de 60 e mais de 45 anos com patologias graves.



