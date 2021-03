Avianca suspende voos de Bogotá a Londres, Washington e Barcelona

A Avianca, que enfrenta um processo de reestruturação por falência nos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira (1º) a suspensão de 24 rotas, a maioria entre as capitais da Colômbia, Guatemala e El Salvador e cidades da Europa e dos Estados Unidos.



"A companhia aérea suspenderá temporariamente algumas rotas internacionais, que serão retomadas de acordo com a evolução da pandemia", informou a empresa colombiana em um comunicado.



Entre as rotas suspensas estão os voos de Bogotá a Barcelona, Washington e Londres e os que iam das cidades centro-americanas de San Salvador e San Pedro Sula a Miami.



Alguns dos destinos, como os da Cidade da Guatemala a Bogotá e Los Angeles, serão retomados em abril e os demais retornarão "durante o primeiro trimestre do ano, (ou) em outros casos durante o segundo semestre", detalhou a Avianca.



A decisão se deve aos "efeitos da pandemia e às constantes restrições em diversos países para limitar a entrada de turistas", esclareceu a companhia aérea.



Atingida duramente pelas restrições às viagens aéreas impostas pela pandemia, a Avianca pediu concordata nos Estados Unidos em maio de 2020. Em outubro, um juiz aprovou um plano de financiamento de mais de US$ 2 bilhões para a empresa.



A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) estima que em 2020 o tráfego caiu 66% em todo o mundo.



Com mais de 50 milhões de casos confirmados e mais de 1,2 milhão de mortes, a América sofreu o pior impacto da pandemia no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).



A Avianca Holdings é formada pelas companhias aéreas Avianca e Tampa Cargo (Colômbia), Aerogal (Equador) e pelas empresas do Grupo Taca International Airlines.



