Senado dos EUA confirma Jennifer Granholm como secretária de Energia

O Senado dos Estados Unidos confirmou a ex-governador do Michigan Jennifer Granholm como secretária de Energia do governo Joe Biden, em votação nesta quinta-feira por 64 a 35. Granholm prometeu priorizar questões relacionadas a mudanças climáticas, em seu trabalho na administração.



A democrata de 62 anos estará à frente de um departamento que controla programas de empréstimos federais e financiamento de pesquisas para o setor energético e disse aos senadores que os programas da pasta podem impulsionar o emprego e reduzir as emissões de gases estufa.



Fonte: Dow Jones Newswires.