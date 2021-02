Caem hospitalizações por covid-19 em Portugal

O número de pacientes com covid-19 internados nos hospitais de Portugal, sobrecarregados pelo aumento de casos em janeiro, caiu nesta quarta-feira (24) ao seu nível mais baixo desde o início do ano, segundo dados das autoridades de saúde.



De acordo com o boletim diário da Direção Geral de Saúde, o país tinha 2.767 pessoas hospitalizadas devido ao coronavírus, incluindo 567 em unidades de terapia intensiva, contra 2.806 em 1º de janeiro.



No auge da terceira onda que atingiu Portugal no mês passado, os hospitais atendiam por vez quase 6.900 pacientes com covid, entre eles cerca de 900 em terapia intensiva.



O país, que estabeleceu um confinamento em meados de janeiro, já registrou uma forte queda de novas infecções.



Após alcançar quase 16.500 novos casos em 28 de janeiro, um recorde, as autoridades relataram nesta quarta 1.482 novos contágios e 50 mortes, o balanço mais baixo desde 8 de novembro.



Apesar desses números, o governo português se prepara para ampliar as restrições sanitárias em vigor até pelo menos meados de março.



Os especialistas que aconselham o Executivo acreditam que o confinamento deve ser mantido até que a quantidade de pacientes em UTIs seja reduzida a cerca de 240.