Um dos três homens acusados do assassinato em outubro de 2017 da jornalista maltesa especializada em assuntos de corrupção, Daphne Caruana Galizia, se declarou culpado nesta terça-feira (23) pela primeira vez desde o início do julgamento.



"Vincent Muscat, como se declara diante das acusações?", perguntou o secretário do tribunal, ao que o acusado respondeu "culpado", observou um jornalista da AFP presente na audiência no tribunal de La Valeta.



Caruana, que tinha um blog muito popular onde denunciava a corrupção das elites do arquipélago, morreu aos 53 anos em 16 de outubro de 2017 na explosão de um carro bomba.