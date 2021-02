A Ucrânia denunciou a Rússia no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) por "assassinatos seletivos contra supostos opositores" - informou a corte em um comunicado divulgado nesta terça-feira (23).



De acordo com o requerimento entregue na sexta-feira, os crimes foram cometidos "na Rússia e no território de outros Estados (...) na ausência de conflito armado", afirmou o tribunal com sede em Estrasburgo (leste da França).