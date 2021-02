México propõe aos EUA estender por mais um mês restrições na fronteira pela covid-19

O governo do México propôs aos Estados Unidos prorrogar até 21 de março as restrições ao trânsito não essencial entre os dois países para conter a propagação do novo coronavírus, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta sexta-feira (19).



"Depois de analisar o avanço da disseminação da #COVID19", o México propôs aos Estados Unidos "a extensão por mais um mês das restrições ao tráfego terrestre não essencial em sua fronteira comum", escreveu o Ministério das Relações Exteriores mexicano no Twitter.



As limitações permanecerão "nos mesmos termos que foram estabelecidos desde sua implementação em 21 de março de 2020", acrescentou.



Desde essa data, os dois países fecharam a fronteira de mais de 3.000 km ao trânsito terrestre não essencial, como turistas ou visitantes ocasionais, mas permite a passagem de mercadorias, trabalhadores e estudantes.



"Os dois países coordenarão medidas sanitárias na região de fronteira que ficarão em vigor até as 23h59 do dia 21 de março de 2021", finalizou a chancelaria.



Os Estados Unidos ultrapassam 27 milhões de infecções e acumulam 494.151 mortes por covid-19, enquanto o México atingiu 2 milhões de casos confirmados e 178.108 mortes na quinta-feira.