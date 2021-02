Frio nos EUA leva o petróleo a máximos em mais de um ano

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira (17), com o Brent no máximo após mais de um ano, alta justificada pela onda polar que atinge os Estados Unidos e interrompeu sua produção e o abastecimento do país.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril ganhou, assim, 1,56% em Londres, chegando a 64,34 dólares, máximo desde janeiro do ano passado.



O barril de WTI para março subiu 1,82%, por sua vez em Nova York, para 61,14 dólares, também uma alta após mais de um ano.



"As condições metereológicas extremas nos Estados Unidos continuam no centro das atenções" nos mercados de petróleo, observaram analistas do JBC.



Uma onda de frio está atingindo o sul do país neste momento e interrompe a produção de petróleo ao inviabilizar o trabalho em alguns poços. Cortes na eletricidade e interrupções no transporte do petróleo também estão na lista de problemas.



Esta situação "aumenta a demanda por energia e ao mesmo tempo atrapalha o fornecimento", resumiu Stephen Innes, da Axi.



Com isso, elevam-se os preços.



Os analistas também esperam um declínio nas reservas de petróleo nos Estados Unidos no relatório de estoque semanal a ser divulgado na quinta-feira.