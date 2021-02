Fim da Cuomomania? Estrela do governador de Nova York perde força

A franqueza e a empatia do governador de Nova York, Andrew Cuomo, transformaram-no em um ídolo no início da pandemia de coronavírus, no momento em que o presidente Donald Trump divulgava mensagens contraditórias e ininteligíveis.



Quase um ano depois, com Trump fora da Casa Branca, a estrela de Cuomo parece perder força.



O governador, que está no terceiro mandato, enfrenta uma pressão crescente pelas mais 15.000 mortes que aconteceram em casas de repouso.



O governo de Cuomo foi obrigado a revisar e aumentar o número de 8.500 óbitos quando um relatório da Procuradoria do estado de Nova York destacou que havia subestimado o número.



No fim da semana passada, uma conselheira de Cuomo admitiu em uma ligação com legisladores estaduais democratas que a informação foi retida porque temiam uma investigação do Departamento de Justiça do governo Trump.



Na segunda-feira, Cuomo admitiu pela primeira vez que seu governo foi lento ao divulgar a informação e que o atraso gerou "ceticismo e cinismo, e teorias da conspiração que aumentaram a confusão".



Mas ele não pediu desculpas e negou as acusações de ocultar o tema, algo que abala sua popularidade.



O Legislativo estadual ameaça agora retirar os poderes executivos que concedeu a Cuomo quando a pandemia atingiu Nova York em março do ano passado.



Uma pesquisa do Siena College Research Institute mostra que 51% dos moradores do estado aprovam a gestão de Cuomo, contra 56% anteriormente.



"A estrela caiu bastante", afirma Jacob Neiheisel, professor de Ciência Política da Universidade de Buffalo, que destacou uma "reavaliação" da gestão de Cuomo sobre a pandemia.



As entrevistas coletivas cotidianas de Cuomo foram assistidas por milhões de telespectadores, que buscavam informações confiáveis e um pouco de tranquilidade, enquanto Trump espalhava confusão e declarações que contradiziam os especialistas do governo.



Sam Abrams, professor de Ciência Política da Sarah Lawrence College, afirma que os americanos se viraram paras os líderes locais quando a confiança no governo federal "afundou".



Cuomo - filho do ex-governador Mario Cuomo e um personagem da política de NY há 40 anos - era considerado "um valentão e arrogante", mas foi um "estadista, um líder corajoso e considerado, na comparação com Trump", opina Abrams.



Alguns analistas vinculam sua queda de popularidade à saída de Trump da Casa Branca.



- Quarto mandato? -



"Agora temos um governo em Washington que pode refletir sobre a covid de maneira honesta, ouvir a ciência e fazer a comunicação de maneira eficaz", disse o analista político Lincoln Mitchell, da Universidade de Columbia.



"Não conheço ninguém, nem mesmo em Nova York, ou Washington, que continue assistindo às suas entrevistas coletivas", completa.



Cuomo não é o único democrata que parece estar pagando o preço de uma Casa Branca mais racional, que baseia as políticas na ciência.



Gavin Newsom, o governador da Califórnia, onde a pandemia se acelerou nas últimas semanas, depois de ter sido controlada na primavera, também registrou queda em sua popularidade, aponta Abrams.



Cuomo, que não é conhecido pela modéstia, foi alvo de críticas por publicar em outubro o livro "Crise americana: lições de liderança na pandemia de covid-19", quando o vírus estava longe do controle.



"Foi um absurdo", opina Mitchell.



No auge da "Cuomomania" no ano passado, alguns democratas sugeriram que Cuomo deveria substituir Biden na chapa presidencial. Outros o mencionaram como futuro procurador-geral.



Agora, os analistas questionam se os atuais problemas de Cuomo estimularão a ala mais à esquerda do Partido Democrata, a qual enfrenta com frequência, a desafiá-lo nas primárias, caso tente disputar o quarto mandato em 2022.



"Seu pai cumpriu três mandatos e perdeu o quarto. Acredito que existe uma parte de Andrew Cuomo que deseja superar o pai", disse Mitchell.



"É um político muito poderoso, astuto, eficiente, assim, possivelmente será reeleito, se disputar outra vez", completou.