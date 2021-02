Hungria recebe primeiras doses da vacina chinesa Sinopharm

As primeiras 550.000 doses da vacina chinesa Sinopharm contra a covid-19 chegaram nesta terça-feira (16) na Hungria, único país da União Europeia que a aprovou, anunciou o governo de Viktor Orban, que permitiu também o uso da russa Sputnik V.



"Graças à cooperação com o governo chinês, somos o primeiro país da UE a receber a vacina Sinopharm", disse na praça Tamas Menczer o secretário de Estado das Relações Exteriores.



"Estamos tentando salvar vidas e manter a economia. É um dia importante para a Hungria", acrescentou.



As autoridades farmacêuticas húngaras deram sinal verde para esta vacina no final de janeiro, anunciando ao mesmo tempo um pedido de 5 milhões de doses.



A Hungria já havia feito uma exceção ao aprovar a vacina russa Sputnik V, usada desde sexta-feira neste país de 9,8 milhões de habitantes.



Naquela ocasião, o primeiro-ministro criticou mais uma vez o processo de validação e compra das vacinas por parte da UE, considerando-o muito lento.



ASTRAZENECA



PFIZER



BioNTech