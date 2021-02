Vacinas contra a covid-19, a galinha dos ovos de ouro para as farmacêuticas?

Demandas em todos os lugares e a quase qualquer preço. Poderia o mercado das vacinas se tornar a galinha dos ovos de ouro para seus produtores? Quais serão as consequências da pandemia para o setor farmacêutico?



- Lucro de bilhões de dólares -



A empresa americana Pfizer anunciou que somente nos meses que já se passaram em 2021 as vendas de sua vacina contra a covid-19, desenvolvida em sociedade com o laboratório alemão BioNTech, chegaram a 15 bilhões de dólares.



Se forem somadas às outras vacinas contra o coronavírus, "o mercado poderia ter resultados de 30 a 40 bilhões de dólares este ano", afirma à AFP Loïc Chabanier, da consultora Ernest & Young.



- Qual a margem de lucro?



Os especialistas, no entanto, consideram difícil determinar a margem de lucro para os laboratórios, já que os preços de uma vacina variam muito de uma empresa para outra, assim como a tecnologia e a estratégia usadas.



A anglo-sueca AstraZeneca anunciou que enquanto a pandemia durar, venderá suas doses a preço de custo, 2,16 dólares a unidade.



De qualquer modo, a pandemia varreu o modelo econômico tradicional, considera Loïc Chabanier. "No início, as vacinas são pouco rentáveis, o lucro é alcançado a longo prazo. Mas agora são rentáveis desde o primeiro momento", devido à forte demanda, explica.



A Pfizer, por sua vez, espera conseguir uma margem antes dos impostos de entre 25% e 30%.



- Quem chegar primeiro vence?



Os primeiros laboratórios a conseguir a vacina alcançam uma posição privilegiada no mercado porque conseguem grandes pedidos. Isso, no entanto, não significa que não tenha lugar para os outros. O que aconteceria se a covid-19 se tornasse uma nova gripe? Se fosse preciso vacinar todos os anos contra cada variante?



"Dadas as dimensões e o impacto global da pandemia, tem lugar para vários atores", afirma Loïc Chabanier.



"Os que chegarem depois terão uma vantagem logística", estima Jean-Jacques Le Fur, analista do Bryan, Garnier & Co.



Segundo uma estimativa recente do GlobalData, as vendas da vacina da poderiam inclusive cair 80% no ano que vem, devido à eficácia de outras vacinas.



Uma boa notícia para Christelle Cottenceau, diretora da consultora francesa Alcimed: "mantém o nível da concorrência".



- Mudança de paradigma no setor das vacinas?



A covid-19 poderia, segundo os especialistas, virar as cartas em um setor muito fechado como o das vacinas.



Quatro gigantes concentram 90% desta indústria, segundo a EvaluatePharma: as americanas Pfizer e Merck, a britânica GSK e a francesa Sanofi.



Mas com a chegada das vacinas de RNA mensageiro (a inovadora tecnologia desenvolvida pela Moderna e Pfizer) "provavelmete parte dessa situação vai mudar", diz Chabanier.



