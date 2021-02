Dez anos depois, Bahrein paralisado por uma sangrenta revolução reprimida

Com um príncipe herdeiro popular e reformista no comando do governo, e uma década após a Primavera Árabe, Bahrein mal consegue curar as feridas de uma revolta popular severamente reprimida, deixando o país do Golfo numa espécie de paralisia.



Embora as autoridades tenham destruído o monumento em Pearl Square na capital Manama, o epicentro das manifestações de 2011, as feridas do país continuam abertas.



O movimento foi reprimido com sangue pelas forças de segurança apoiadas pelos sauditas, causando dezenas de mortes. O saldo real ainda é desconhecido.



O Bahrein acusa o Irã de ter instigado essas manifestações lideradas por xiitas, pedindo a democratização da vida política e uma verdadeira monarquia constitucional no país liderado por uma dinastia sunita.



Desde então, o Bahrein proibiu partidos de oposição, levou civis a tribunais militares e prendeu dezenas de oponentes políticos pacíficos, atraindo fortes críticas internacionais.



"Dez anos após o levante popular no Bahrein, a injustiça sistêmica se intensificou e a repressão política (...) efetivamente fechou todos os espaços para o exercício pacífico do direito à liberdade de expressão", denunciou a Anistia Internacional em um comunicado.



- Nenhuma dissidência tolerada -



Antes de 14 de fevereiro, aniversário do início do levante, a polícia se posicionou em massa nas estradas e vilas xiitas onde, em anos anteriores, os manifestantes haviam bloqueado o trânsito queimando pneus.



A organização de direitos humanos Instituto Bahrein para os Direitos e a Democracia (BIRD) disse ter recebido informações de que pelo menos 18 adultos e 11 crianças foram detidos durante uma onda de prisões.



A ONG com sede em Londres afirmou ter verificado que várias das crianças, incluindo uma de apenas 11 anos, tiveram de ser detidas durante sete dias no quadro de uma repressão "destinada a dissuadir as manifestações que celebram o décimo aniversário".



As autoridades do Bahrein confirmaram à AFP na sexta-feira que dois jovens de 13 anos foram detidos em um "centro de assistência juvenil até que eles comparecessem novamente ao tribunal, onde as medidas legais apropriadas serão tomadas".



"Eles reprimem a dissidência antes que as pessoas protestem, para enviar um sinal muito claro de que a dissidência não será tolerada", disse Aya Majzub, da ONG Human Rights Watch.



Com a nova administração norte-americana de Joe Biden, os Estados Unidos devem mostrar mais interesse nas violações dos direitos humanos no Golfo, depois da era muito permissiva do ex-presidente Donald Trump.



O epicentro completamente devastado da revolta em Manama "simboliza a tentativa do governo de suprimir e apagar a memória dos protestos", enfatiza Lynn Maalouf, da Amnistia Internacional.



"O que foi um ponto de encontro pacífico, esperança e progresso, agora é apenas concreto e asfalto".