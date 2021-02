Terremoto de magnitude 7,3 na costa leste do Japão

Um forte terremoto de magnitude 7,3 foi sentido no final deste sábado (13) na costa leste do Japão, mas nenhum alerta de tsunami foi emitido, segundo as autoridades americanas e japonesas.



A agência de notícias Kyodo relatou pelo menos quatro feridos, sem maiores detalhes. Nenhum dano material foi relatado neste momento.



O terremoto ocorreu às 23h08 (11h08 no horário de Brasília) a cerca de 60 km da costa, segundo agência de metereologia japonesa.



Posteriormente houve uma réplica de magnitude 4.7, informou a mesma agência, que logo revisou a magnitude inicial do fenônemo (de 7,1 para 7,3).



O Serviço de Geologia dos Estados Unidos (USGS) afirmou que o terremoto ocorreu a uma profundidade de 54 km no Pacífico, perto de Fukushima - próximo ao epicentro de um terremoto mortal de 2011 que desencadeou um tsunami e matou mais de 18.000 pessoas.



A imprensa local registrou cortes de energia elétrica em grandes áreas da região de Tohoku, no leste.



A operadora Tepco, responsável pelo monitoramento da usina nuclear de Fukushima, cujo reator nuclear foi destruído no terremoto de 2011, afirmou em um tuíte que acompanha estreitamente a evolução da situação.



O primeiro-ministro Yoshihide Suga voltou ao seu escritório para acompanhar de perto as operações de controle e o governo organizou um vínculo de coordenação com a região afetada.



Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram objetos caindo das prateleiras de lojas e residências.



O Japão está no Cinturão de Fogo do Pacífico, uma das regiões com maior atividade sísmica do planeta.