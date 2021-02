Wall Street fecha com tendências opostas após comentários de chefe do Fed

Wall Street fechou com tendências opostas nesta quarta-feira (10), influenciada pelas declarações do chefe do Federal Reserve (Fed, banco central americano) sobre a inflação e a política monetária.



O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que os Estados Unidos se mantêm "muito longe" de um mercado de trabalho forte, assinalando que não haveria uma mudança previsível nas políticas monetárias do banco central americano.



Powell também expressou ceticismo sobre um aumento da inflação no país, enquanto alguns economistas afirmaram que ela pode ocorrer se o governo americano aprovar um novo plano de ajuda maciço.



O Dow Jones Industrial Average fechou em alta de 0,2%, a 31.437,74. Já o índice tecnológico Nasdaq caiu 0,3% a 13.972,53.