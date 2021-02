Morre o designer gráfico espanhol Alberto Corazón aos 79 anos

Alberto Corazón, um dos grandes nomes do design na Espanha, conhecido por criar alguns dos logotipos mais reconhecidos do país, morreu nesta quarta-feira (10) em Madri, aos 79 anos.



Corazón, também pintor e escultor, desempenhou um papel transformador no mundo do design enquanto seu país fazia a transição da ditadura para a democracia após a morte do ditador Francisco Franco em 1975.



"Alberto Corazón nos deixou. Figura chave da arte e do design espanhol, contribuiu com sua imensa criatividade para redesenhar a imagem do nosso país na transição", tuitou o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez.



"Sua infinita obra sempre fará parte de nossa história", escreveu o líder socialista, dando suas condolências à família e aos amigos de Corazón.



Nascido em Madri em 1942, Corazón começou seu trabalho como designer por volta dos 20 anos, mas depois também se dedicou ao desenho industrial.



Da sua criatividade surgiram alguns dos logotipos mais famosos da Espanha, como os da Biblioteca Nacional ou da Companhia Nacional de Teatro Clássico.



"Lamentamos profundamente a morte de Alberto Corazón, um pintor, escultor e designer fundamental na arte espanhola nas últimas décadas", escreveu o Círculo de Belas Artes no Twitter.



Seus projetos foram premiados no país e no exterior e ele também era conhecido por seus pôsteres e esculturas emblemáticas, participando regularmente de exposições internacionais por toda a Europa.



Corazón foi o único designer europeu a receber a medalha de ouro do Instituto Americano de Artes Gráficas.