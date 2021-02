Bruxelas, aberta sob condições às vacinas anticovid russa e chinesa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, mostrou-se aberta nesta terça-feira (2) a um acesso das vacinas chinesa e russa ao mercado europeu com a condição de que demonstrem transparência e se submetam ao regulador europeu, segundo fontes parlamentares.



"Se os produtores russos e chineses abrirem seus expedientes, mostrarem transparência, todos os seus dados (...), então poderiam ter uma autorização condicional de comercialização com os demais", disse Von der Leyen, ao apresentar a grupos parlamentares sua estratégia de vacinação, segundo estas fontes.



"Quem quiser ter acesso ao mercado europeu deve se submeter às normas de análise" da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), insistiu, de acordo com as fontes.



A chanceler alemã, Angela Merkel, concorda com esta posição.



"Todos os que obtiverem uma autorização da EMA serão absolutamente bem-vindos, falei precisamente deste ponto com o presidente russo", Vladimir Putin, disse Merkel na noite desta terça-feira em declarações à TV pública ARD.



A vacina russa Sputnik V é eficaz contra a covid-19, segundo os excelentes resultados publicados na revista médica The Lancet.



O fundo soberano russo, que assumiu seu desenvolvimento, anunciou em 20 de janeiro que tinha iniciado o processo de homologação junto à EMA.



"Entre os critérios de seleção" se levará em conta que o fabricante das vacinas "tenha a capacidade de produção na UE: o objetivo é que possa realizar entregas rápidas no dia em que a vacina receber luz verde da EMA", destacou um porta-voz da Comissão Europeia.



O braço executivo da UE assinou seis contratos com fabricantes de vacinas contra a covid, mas apenas três (BioNTech-Pfizer, Moderna e AstraZeneca) estão autorizadas e sofreram importantes atrasos na produção, o que gerou uma chuva de críticas.