UE adota novas restrições para viajantes

Os embaixadores de países que integram a União Europeia (UE) aprovaram nesta segunda-feira (1º) novas restrições para viajantes de fora, e exigem a apresentação de um teste PCR negativo, no objetivo de combater a disseminação de novas variantes do coronavírus, segundo fontes europeias.



A UE fechou as suas fronteiras externas em março de 2020 e estabeleceu, a partir de junho, uma lista restrita, regularmente revista, de países cujos residentes que viajam por motivos "não essenciais" podem entrar na Europa.



Também estão autorizados a entrar na UE os originários ou residentes de países da UE e as pessoas que viajam por motivos "essenciais" (profissionais da saúde, trabalhadores fronteiriços, etc.).



Alguns países, como a França desde domingo, fecharam suas fronteiras, exceto por motivos essenciais, para viajantes oriundos de países de fora da UE.



O acordo alcançado nesta segunda-feira pelos embaixadores deverá ser aprovado pelos Estados-membros nesta terça-feira e prevê novos critérios para a autorização de deslocações não essenciais na União Europeia.



Países fora da UE devem ter uma taxa de incidência menor ou igual a 25 casos novos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, taxa de teste maior que 300 e taxa de positividade menor ou igual a 4%, conforme documento ao qual a AFP teve acesso.



A presença de variantes do coronavírus nesses países será levada em consideração.



Um teste PCR negativo de menos de 72 horas será exigido aos viajantes, incluindo aqueles que viajam por motivos essenciais, exceto para trabalhadores fronteiriços ou dos transportes. Os cidadãos e residentes da UE podem fazer o teste ao chegar em território europeu.



Os Estados-membros podem exigir uma quarentena até 14 dias após a chegada, bem como um teste suplementar para os viajantes. Essas medidas são necessárias quando países de fora da UE são afetados por uma variante.