O bilionário Arkadi Rotenberg, próximo do presidente russo Vladimir Putin e alvo de sanções ocidentais, afirmou neste sábado (30) ser o proprietário do "palácio" que o opositor preso Alexei Navalny atribui ao presidente.



"Cheguei a um acordo com credores há alguns anos e me tornei beneficiário desta propriedade", disse Rotenberg, citado por sua assessoria de imprensa, a agências russas, acrescentando que pretendia transformar a residência em um "apart-hotel".



"Tudo é feito com muito cuidado, eficiência e profissionalismo. Espero que possamos terminar a construção do hotel em alguns anos", disse o empresário, ex-colega de judô de Putin.



Navalny, principal opositor russo, acusou Putin, em uma investigação que já foi visualizada 100 milhões de vezes no YouTube, de ser o beneficiário de um opulento "palácio" às margens do Mar Negro, cuja construção teria custado mais de 1 bilhão de euros (1,2 bilhão de dólares).



Putin negou essas acusações, acusando de terem a intenção de fazer uma "lavagem cerebral" nos russos e incitá-los a protestar.



A equipe de Navalny organizou um primeiro dia de protestos no sábado passado e planeja novas ações neste domingo.



A televisão estatal russa transmitiu, por sua vez, imagens da residência ainda em construção e longe do luxo e opulência descritos pelo adversário, prova, segundo ela, de uma manipulação pela equipe de Navalny.



Os aliados de Navalny garantiram que a residência está passando por reformas devido a problemas causados por "negligência" durante a construção inicial, e que Putin é o beneficiário por meio de um laranja.