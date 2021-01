Massacre deixa três mortos e centenas de deslocados na Colômbia

Três pessoas foram assassinadas em um novo massacre no município de Tibú, nordeste da Colômbia, que provocou a fuga de 400 pessoas nesta região fronteiriça com a Venezuela, informou nesta sexta-feira (29) a Defensoria do Povo.



"Rejeito taxativamente o assassinato de três camponeses na zona rural de Tibú, Norte de Santander, realizado aparentemente por grupos armados ilegais presentes neste setor", disse o chefe da entidade, Carlos Camargo.



O massacre "gerou o deslocamento forçado de cerca de 400 pessoas, de 80 famílias", acrescentou.



A Colômbia sofre a pior investida de grupos armados desde que o país assinou a paz em 2016 com a guerrilha das Farc.



Segundo o observatório independente Indepaz, este seria o oitavo massacre de 2021. No ano passado, este instituto registrou 91 massacres, que deixaram 381 vítimas.



Com mais de 40.000 hectares de cultivos de coca, segundo o mais recente relatório da ONU em 2019, o Norte de Santander é o departamento (estado) mais afetado do país por narcocultivos. Só o município de Tibú concentra 27% de toda a coca semeada no país.



A região, caracterizada por sua geografia montanhosa, é estratégica para a saída de carga de droga e contrabando pela Venezuela.



Ali operam diferentes grupos armados, como os rebeldes do Exército de Libertação Nacional, dissidentes da dissolvida guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e grupos de narcotraficantes de origem paramilitar.



Embora aliviada pelo desarmamento das Farc, a Colômbia vive há mais de meio século um conflito armado que confronta guerrilhas, paramilitares, narcos e agentes do Estado, e deixa nove milhões de vítimas entre mortos, desaparecidos e deslocados.