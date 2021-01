Wall Street encerra pior semana em três meses: Dow Jones recua 2,03% e Nasdaq, 2%

Vítima de enorme volatilidade, a Bolsa de Nova York encerrou nesta sexta-feira (29) sua pior semana em três meses em meio a vendas de ações por parte de fundos de investimento que devem cobrir perdas provocadas por compras maciças de títulos por 'traders' individuais.



O Dow Jones perdeu 2,03% e ficou abaixo dos 30.000 pontos, a 29.981,10 unidades.



O Nasdaq perdeu 2,00%, a 13.070,69 pontos, e o S&P; 500 recuou 1,93%, a 3.714,24 unidades.



Na semana, os três índices acumularam perdas de 3,27% no caso do Dow Jones, 3,48% no do Nasdaq e 3,31% no do S&P.;



"Assistimos a uma grande redução do risco. Estes fundos de investimento enfrentam bilhões de dólares de perdas e para poder cobri-las, tiveram que vender ações com as quais tinham lucros e posições amplas", explicou Karl Haeling, da LBBW, que afirmou ter havido "uma diretriz geral" entre os fundos de investimento para reduzir posições.



"Tudo gira em torno de Robinhood, GameStop. O que os fundos vão fazer?" para solucionar a situação "sem criar perdas, quando ainda têm muitas posições em 'short' sobre outras ações?", pergunto-se este analista.



Desde o fim da semana passada, as ações da GameStop tiveram uma incrível valorização em Wall Street.



Referência histórica para os entusiastas dos videogames, as lojas GameStop estão longe de oferecer um modelo radiante de crescimento em uma era em que as compras online, os downloads e os jogos remotos superaram as vendas físicas.



Devido a estas dificuldades financeiras, as ações do grupo estão entre os principais alvos em Wall Street pelas vendas em 'short'.



Esta prática, comum em grandes fundos de investimento, consiste em vender antecipadamente ações apostando em uma queda de seus preços com a finalidade de recomprá-las mais barato em data posterior, obtendo assim um ganho substancial.



Mas um grupo de "traders" que operam na bolsa, ansiosos por apostas financeiras arriscadas, propôs se opor a grandes nomes das finanças que vendem em "short" e começaram a comprar maciçamente ativos da GameStop para inflar seu preço.



Com três milhões de assinantes, o fórum WallStreetBets, do site Reddit, onde os usuários da internet se vangloriam de seus feitos ou, com mais frequência, de seus apuros na bolsa com memes e brincadeiras ousadas, foi a ferramenta principal usada neste movimento sem precedentes.



Resultado: alguns fundos tiveram que liquidar posições para comprar ações que esperavam que baixassem, a preços altos, com grandes perdas.