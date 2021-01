O presidente dos EUA, Joe Biden, e a secretária do Tesouro, Janet Yellen, reiteraram nesta sexta-feira (29) que as autoridades e legisladores devem agir "agora" e adotar rapidamente um plano de estímulo econômico de US$ 1,9 trilhão proposto pelo governo.



"Aprendemos com as crises anteriores que o risco não é fazer muito, mas não o suficiente. E agora é a hora de agir", afirmou Biden ao final de uma reunião com Yellen.



"Precisamos agir agora e os benefícios de uma ação vigorosa imediata superarão em muito os custos no longo prazo", acrescentou Yellen a repórteres da Casa Branca após uma entrevista com o presidente.



"O custo da falta de ação será muito maior do que o custo de ação, de uma ação forte", complementou.



Alguns republicanos no Congresso, que precisam aprovar o projeto de lei para que os recursos comecem a ser liberados, se opõem ao valor proposto pelo presidente.



Os economistas concordam que "sem uma nova ajuda, muito mais pessoas perderão seus pequenos negócios, seus lares e sua capacidade de alimentar suas famílias. E temos que ajudá-los até que o vírus esteja sob controle" graças às vacinas, ressaltou.



O plano de Biden inclui novos cheques para as famílias, uma extensão de direitos para os desempregados e fundos para cidades e estados reabrirem escolas e aumentarem o número de testes e vacinas.