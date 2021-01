Sobrevivente do nazismo deixa parte de sua fortuna à cidade francesa onde se refugiou

Um austríaco que morreu no mês passado aos 90 anos deixou uma parte importante de sua fortuna a um pequeno povoado francês, onde sua familia se escondeu da perseguição nazista em 1943, informaram as autoridades locais.



Eric Schwam, falecido em dezembro, não esqueceu em seu testamento do povoado de Chambon-sur-Lignon, no sudeste da França, que receberá uma quantidade "importante" de fundos, explicou o prefeito, Jean-Michel Eyraud, sem dar detalhes sobre o valor.



A ex-prefeita da cidade, Éliane Wauquiez-Motte, mencionou à imprensa local que a quantidade estaria perto dos "dois milhões de euros" (2,4 milhões de dólares).



Chambon-sur-Lignon, onde vivem cerca de 2.700 pessoas, e os povoados da região têm uma importante tradição de receber pessoas que fugiram de perseguições religiosas e políticas desde o século XVI até os judeus perseguidos pelos nazistas ou os republicanos espanhóis durante a Guerra Civil.



Schwam e sua família viveram de 1943 a 1950 em uma escola de lá e os dois primeiros anos, até o fim da guerra, literalmente escondidos.



O jovem estudou farmácia, se casou com uma mulher católica francesa e trabalhou em um laboratório, disse o prefeito da cidade.



Em seu testamento, especifica que quer que o dinheiro sirva para projetos educativos e de apoio à juventude.



Cerca de 2.500 judeus foram protegidos pelos habitantes desta cidade, que recebeu o reconhecimento de "Justos entre as nações", concedido pelo Museu do Holocausto de Jerusalém aos civis que arriscaram suas vidas para salvar os judeus.