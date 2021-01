Explosão em frente à embaixada israelense de Nova Délhi provoca danos materiais

Uma explosão registrada nesta sexta-feira (29) em frente à embaixada israelense de Nova Délhi deixou danos materiais, principalmente em veículos, mas não provocou feridos, informou a polícia.



A área em que está localizada a sede diplomática foi isolada após a explosão. Segundo a polícia, foi "um artefato de fabricação artesanal e de pouca potência" que fez com que os vidros de algumas janelas quebrassem e causou danos em três veículos.



Em fevereiro de 2012, um atentado com bomba contra um carro diplomático israelense feriu quatro pessoas.



O último incidente ocorreu perto de onde o primeiro-ministro Narendra Modi e oturos líderes do governo e militares assistiam a um desfile do exército.



A capital indiana também está em estado de alerta devido aos protestos dos agricultores contra as reformas agrícolas do governo, que desencadearam grandes distúrbios nesta semana.