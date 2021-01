Pressão especulativa diminui e Wall Street se recupera

A bolsa de Nova York se recuperou nesta quinta-feira (28) das perdas sofridas na véspera, em um dia com menor pressão especulativa.



O índice Dow Jones subiu 0,99%, a 30.603,36 pontos. O tecnológico Nasdaq subiu 0,50%, a 13.337,16 unidades e o S&P; 500, 0,98%, a 3.787,38 pontos.



"O mercado teve uma forte recuperação após o caos de ontem", quando Wall Street registrou sua queda mais pronunciada desde outubro, afirmou Quincy Krosby, da Prudential.



Os índices perderam mais de 2% na quarta-feira.



"As restrições das plataformas de corretagem usadas por investidores" amadores, que se mediram nos últimos dias com fundos de investimentos através de compras maciças de ações como as da GameStop - cujos preços dispararam -, "ajudaram a acalmar o mercado", acrescentou a analista.



Muitos 'traders' compraram maciçamente algumas ações de empresas em dificuldades que são alvo de venda a curto prazo ou vendas antecipadas por parte de investidores que em seguida recompram o título a menor preço com lucro.



A GME, loja de videogames em dificuldades que perdeu 43,18% durante o dia, a 197,44 dólares, subiu 134% na quarta-feira e acumula +1.000% no mês, em meio a esta batalha.



Os investidores também dirigiram durante o dia as cifras de crescimento nos Estados Unidos para 2020, quando ocorreu a pior concentração anual do PIB desde 1946, de 3,5%.