General Motors estabelece meta de eliminar emissões na maioria dos carros até 2035

A gigante automobilística americana General Motors anunciou nesta quinta-feira (28) que pretende eliminar os veículos que produzem emissões de sua frota leve até 2035.



"A General Motors está se juntando a governos e empresas ao redor do mundo trabalhando para estabelecer um mundo mais seguro, mais verde e melhor", anunciou a CEO Mary Barra em um comunicado.



A empresa não fez menção aos planos para a frota de caminhões pesados e não deixou claro se a mudança de estratégia significa que pretende migrar exclusivamente para veículos elétricos.



"Estamos tomando medidas para fazer isso acontecer", disse um porta-voz à AFP. "Isso exigirá colaboração com nossa indústria, governos e clientes e traremos todos, especialmente nossos funcionários, nessa jornada".



No entanto, a mudança simboliza uma grande mudança para a montadora originária de Detroit, que também prometeu tornar todas as suas operações neutras em carbono até 2040 por meio de uma mudança para veículos elétricos a bateria, energia renovável e créditos ou captura de carbono.



"Com este extraordinário passo à frente, a GM está deixando claro que tomar medidas para eliminar a poluição de todos os veículos leves novos até 2035 é um elemento essencial do plano de negócios de qualquer fabricante de automóveis", declarou Fred Krupp, presidente do Fundo de Defesa Ambiental, que trabalhou com a GM em seu plano.



O analista da Wedbush, Daniel Ives, afirmou que o movimento da GM indica que a empresa pretende migrar para os veículos elétricos, alimentada pelas metas ambientais do governo do presidente Joe Biden e pela concorrência de outras montadoras.



"Com a Agenda Verde de Biden no horizonte, acreditamos que outras montadoras podem seguir o exemplo da GM internamente", acrescentou.



A GM fez vários anúncios nos últimos meses com relação aos veículos elétricos, incluindo uma promessa de oferecer 30 modelos elétricos até 2025 em todas as suas quatro marcas principais - Cadillac, GMC, Chevrolet, Buick.