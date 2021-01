A Apple anunciou nesta quarta-feira (27) que seus lucros líquidos aumentaram no último trimestre do ano com o crescimento das vendas de iPhones e serviços, que elevaram as receitas da empresa a um recorde histórico.



O lucro no período encerrado em 26 de dezembro aumentou 29% em relação ao ano anterior, para US$ 28,7 bilhões, enquanto a receita cresceu 21%, para US$ 111,4 bilhões, com as vendas internacionais respondendo por quase dois terços das vendas.