Protestos contra confinamento deixam 45 feridos no Líbano

Pelo menos 45 pessoas ficaram feridas em confrontos entre manifestantes que se opõem às restrições de saúde e a polícia em Trípoli, uma grande cidade no norte do Líbano - informou a Cruz Vermelha nesta quarta-feira (27).



Nove dos feridos precisaram de atendimento médico em hospitais, disseram os socorristas, referindo-se aos confrontos na noite de ontem.



Outras 30 pessoas ficaram feridas na segunda-feira em choques semelhantes nesta cidade, uma das mais pobres do país e onde as restrições não são totalmente respeitadas.



As autoridades libanesas prorrogaram até 8 de fevereiro um severo confinamento, inicialmente decretado até 25 de janeiro, para impedir a propagação do novo coronavírus e aliviar hospitais saturados.



Esse país de seis milhões de habitantes registrou até agora 2.477 mortes em 285.754 casos de contágio.



As restrições incluem um toque de recolher permanente e o fechamento de estabelecimentos comerciais. As autoridades também procuram aumentar o número de leitos em hospitais para pacientes com covid-19.



Este país do Oriente Médio está atolado em sua pior crise econômica, com uma desvalorização histórica de sua moeda, hiperinflação e demissões em massa. Metade da população vive na pobreza.