Espanha prolonga restrições para viajantes do Reino Unido

O governo espanhol prolongou, nesta terça-feira (26), até 16 de fevereiro as restrições impostas às chegadas por mar e ar do Reino Unido devido às "incertezas" ainda existentes sobre a cepa britânica do coronavírus.



Atualmente, o país permite apenas a entrada do Reino Unido para pessoas com nacionalidade ou residência na Espanha e para o microestado de Andorra.



Esta medida, vigente desde o final de dezembro, estava prevista até 2 de fevereiro, mas se prolongará por duas semanas, anunciou o Executivo em um comunicado.



Como vários países europeus, a Espanha decidiu aplicar essas restrições devido ao surgimento de uma nova cepa aparentemente mais contagiosa do vírus no Reino Unido.



"No momento atual, algumas incertezas se mantêm sobre o alcance da nova variante do SARS-CoV-2", argumentou o governo em seu comunicado.



Até agora foram detectados cerca de 200 casos da cepa britânica na Espanha, embora as autoridades de saúde temam que esta nova variante se espalhe e que perto de março se torne majoritária no país.