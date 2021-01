Rússia acusa diplomatas dos EUA de publicarem rota de protestos pró-Navalny

A embaixada americana em Moscou terá de dar explicações sobre a publicação, em sua página na Internet, do itinerário das manifestações deste sábado, afirmou o Ministério russo das Relações Exteriores.



"Ontem (sexta), a embaixada dos Estados Unidos em Moscou publicou as 'rotas dos protestos' em diversas cidades russas e lançou informações sobre uma 'manifestação para o Kremlin'", disse a porta-voz do Ministério russo, Maria Zakharova, na rede social Facebook.



Nossos "colegas americanos terão de vir dar explicações", acrescentou.



Ela se referia à publicação, no site da embaixada, de uma advertência pedindo aos cidadãos americanos que não comparecessem às manifestações de sábado na Rússia. No texto, a representação norte-americana especifica em quais cidades e em quais ruas os atos estavam previstos para acontecer.



Para a diplomata russa, tratava-se de estimular os manifestantes.



Segundo ela, se a embaixada russa em Washington tivesse agido da mesma maneira, isso teria levado a "ameaças de sanções e expulsões de diplomatas russos".



Os diplomatas americanos não reagiram ao comentário, mas a porta-voz da embaixada dos EUA denunciou as detenções de manifestantes neste sábado.