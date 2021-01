União Europeia estuda ampliar restrições para combater avanço da covid-19

O primeiro-ministro da Áustria, Sebastian Kurz, afirmou nesta quinta-feira, 21, apoiar "as propostas alemãs de controles de entrada mais rígidos e obrigações de teste para evitar mutações de vírus". Em mensagem pelo Twitter, Kurz fez a postagem após anunciar a participação na videoconferência do Conselho Europeu sobre "a luta comum" contra a pandemia de covid-19.



O chanceler indicou ainda que há trabalho para a aprovação "mais rápida possível e sem burocracia" da vacina da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e de outros imunizantes.



"A AstraZeneca pode fornecer dois milhões de doses de vacina para Áustria no primeiro trimestre, o que aceleraria enormemente as vacinações", afirmou o líder austríaco.