Emirados Árabes Unidos aprovam uso emergencial da vacina Sputnik V

Os Emirados Árabes Unidos aprovaram o uso emergencial da vacina contra a covid-19 Sputnik V, da Rússia, informou nesta quinta-feira, 21, o Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, na sigla em inglês).



"Nos esforçamos para ajudar as pessoas dos Emirados Árabes Unidos a terem acesso a uma vacina russa segura e eficaz contra o coronavírus baseado em uma plataforma comprovada e bem pesquisada de vetores adenovirais humanos", afirma o CEO do RDIF, Kirill Dmitriev.



A Sputnik V, que apresentou eficácia de 91,4% contra a covid-19, foi testada nos Emirados Árabes Unidos.



De acordo com o RDIF, o fornecimento das doses da vacina ao país será facilitado por Índia, China e Coreia do Sul.