Tribunal europeu condena Ucrânia por repressão de manifestantes

O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) condenou a Ucrânia por ter cometido "numerosas" violações durante a repressão dos protestos na Praça Maidan entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014 e considerou que o Estado foi responsável pelo assassinato de um manifestante.



"O Tribunal considera, entre outras coisas, que as autoridades infligiram deliberadamente maus-tratos e que o Estado é responsável pelo assassinato de um manifestante", declarou nesta quinta-feira (21) o tribunal europeu em um comunicado.



Os juízes consideraram unanimemente que as autoridades "tentaram deliberadamente interromper as manifestações pacíficas" recorrendo à "violência excessiva e detenções ilegais".



Também estimaram que grande parte dos abusos detectados, que às vezes equivaleram a "tortura", foram infligidos como parte de uma "estratégia deliberada das autoridades".



Os protestos mobilizaram até 800.000 pessoas e levaram à destituição do presidente Viktor Yanukovych e a várias mudanças constitucionais.



Diante da mobilização popular, o governo ucraniano enviou "milhares de policiais e soldados", observou o tribunal, lembrando que esses eventos causaram "mais de 100 mortes e milhares de feridos".



O tribunal condenou a Ucrânia a pagar aos 38 demandantes valores que variam entre 1.200 e 30.000 euros (1.500 e 36.000 dólares) por danos morais e materiais.