Petróleo se mantém em alta no dia da posse de Biden nos EUA

Os preços do petróleo permaneceram em alta nesta quarta-feira (20), dia da posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos, em um mercado que espera um impulso à demanda do ouro negro.



Em Nova York, o barril de "light sweet" (WTI) para entrega em fevereiro, subiu 0,49% em seu último dia de cotação, a 53,24 dólares.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março avançou 0,32% em Londres, a 56,08 dólares.



"O petróleo confirma seu impulso com a alta do WTI acima dos 53 dólares. O sentimento do mercado é positivo, os investidores esperam uma reativação da demanda uma vez que as vacinas vencerem o vírus, pondo fim aos confinamentos dos últimos meses", explicou Carlo Alberto De Casa, analista da Activtrades.



A posse de Biden também abre para os mercados a expectativa de um plano maciço de ajuda econômica e outro de infraestrutura que alimente o consumo de petróleo.