Petróleo retoma impulso por perspectiva de plano de estímulo dos EUA

Os preços do petróleo recuperaram o impulso nesta terça-feira (19), seguindo a bolsa e a depreciação do dólar, empurrados pela perspectiva de um novo plano de estímulo econômico nos Estados Unidos em meio à pandemia do novo coronavírus.



Em Nova York, o barril de "light sweet" (WTI) para entrega em fevereiro subiu 1,18%, fechando a 52,98 dólares.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 2,10%, a 55,90 dólares.



Os investidores também receberam com alívio o último informe mensal da Agência Internacional de Energia (AIE), que estima que a demanda vai se recuperar em 2021, ainda que abaixo do que o esperado.



"A distribuição mundial da vacina (contra a covid-19) melhora este ano os fundamentos, com o que a oferta e a demanda crescerão após uma queda sem precedentes em 2020", diz a AIE em seu informe mensal sobre o petróleo.



No entanto, a AIE revisou sutilmente para baixo sua previsão de demanda, a 0,6 milhão de barris diários (mbd) no primeiro trimestre, e em 0,3 mbd para o conjunto do ano de 2021.



"Será necessário mais tempo para que a demanda petroleira se recupere totalmente, já que os novos confinamentos em vários países pesam sobre a venda dos combustíveis", diz a AIE.



O pedido da futura secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, ao Congresso por novos estímulos econômicos, assim como a fragilidade do dólar durante o dia - que barateou o barril para investidores em outras dividas -, empurraram a alta do petróleo.