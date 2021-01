Yellen diz que EUA usará todas as ferramentas contra práticas 'abusivas' da China

O futuro governo de Joe Biden usará todas as ferramentas disponíveis contra as "práticas abusivas, injustas e ilegais da China" que afetam a economia americana, declarou nesta terça-feira (19) a nomeada para secretária do Tesouro, Janet Yellen.



Em resposta a perguntas do Comitê de Finanças do Senado em sua audiência de confirmação, Yellen observou que a China tem prejudicado as empresas americanas com uma série de políticas, incluindo subsídios ilegais, dumping (venda abaixo do custo) de produtos e roubo de propriedade intelectual e barreiras à entrada de produtos norte-americanos.



"Estamos preparados para usar toda a gama de ferramentas" disponíveis para responder, disse ela após anos de guerra comercial entre o governo Trump e Pequim.



Yellen também defendeu um imposto internacional sobre os gigantes do mundo digital, em discussão na OCDE, que permitiria aos Estados Unidos cobrar sua "justa parte".



Além disso, permitiria "manter a competitividade das nossas empresas diminuindo os incentivos (...) às atividades offshore (fora das fronteiras) que certamente não queremos premiar", acrescentou.



O governo de Donald Trump, que se opôs a um imposto sobre essas empresas do setor digital, falhou nas negociações no âmbito da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) para aplicar essa taxa internacionalmente.