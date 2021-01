Navalni 'deve ser libertado imediatamente', diz assessor de Biden

Alexei Navalni, o principal opositor russo, detido no domingo em Moscou, "deve ser libertado imediatamente", instou Jake Sullivan, futuro assessor de segurança nacional do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden.



"os autores do escandaloso ataque à sua vida prestar contas", acrescentou Sullivan.



Navalni foi detido no controle de passaportes do aeroporto Sheremetyevo de Moscou, menos de uma hora depois de chegar de avião de Berlim, desafiando as advertências de que enfrentava uma prisão iminente.



O Departamento de Estado americano não emitiu uma reação imediata, mas sua detenção gerou a condenação da União Europeia e de Sullivan.



"Os ataques do Kremlin contra o senhor Navalni não são só uma violação dos direitos humanos, mas uma afronta ao povo russo que quer que sua voz seja ouvida", disse Sullivan.



A detenção parece demonstrar que as autoridades não tolerariam mais as atividades do ativista anticorrupção e crítico do governo, que na última década se tornou o oponente mais proeminente do presidente Vladimir Putin.